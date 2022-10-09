RSS
НОВИНИ

Україна отримає близько 530 млн доларів від МБРР – Шмигаль

Ольга
Матарикіна
Кошти планується спрямувати на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу
Україна отримає близько 530 млн доларів від МБРР – Шмигаль Денис Шмигаль / Фото: РБК-Україна

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить залучити майже 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку до державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Україна отримає близько 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. На сьогоднішньому засіданні Уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету", -  сказав прем’єр.

Отримані кошти від МБРР Україна планує спрямувати на виконання своїх соціальних зобов’язань, зокрема на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу.

Нагадаємо, Національний банк очікує, що до кінця 2022 року Україна отримає 12 млрд доларів анонсованої допомоги від міжнародних партнерів.

Уряд очікує, що до кінця року Україна отримає решту 3 млрд євро від Євросоюзу в рамках пакету допомоги у 9 млрд євро, при цьому вже ведуться консультації щодо програми на наступний рік.

 

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділить 200 млн доларів на закупівлю газу для України.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 09 2022 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Том Купер про нові просування ЗСУ на Харківщині: радіти рано, але достатньо почуватися задоволеним

Том Купер про нові просування ЗСУ на Харківщині: радіти рано, але достатньо почуватися задоволеним

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.