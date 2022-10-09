Україна отримає близько 530 млн доларів від МБРР – Шмигаль

Кошти планується спрямувати на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить залучити майже 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку до державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Україна отримає близько 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. На сьогоднішньому засіданні Уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету", - сказав прем’єр.

Отримані кошти від МБРР Україна планує спрямувати на виконання своїх соціальних зобов’язань, зокрема на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу.

Нагадаємо, Національний банк очікує, що до кінця 2022 року Україна отримає 12 млрд доларів анонсованої допомоги від міжнародних партнерів.

Уряд очікує, що до кінця року Україна отримає решту 3 млрд євро від Євросоюзу в рамках пакету допомоги у 9 млрд євро, при цьому вже ведуться консультації щодо програми на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділить 200 млн доларів на закупівлю газу для України.