Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T
Це випливає з даних на сайті німецького уряду.
У переліку зброї, що планується до передачі, вказано, що з’явилися кошти для передачі ще трьох систем ППО.
Готуються до передачі 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.
Також німецький уряд готується передати 10 мостових систем, три середні мостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.
Нагадаємо, що посол Німеччини повідомила, що спеціально для України виробляються системи протиповітряної оборони IRIS-T і їх немає на озброєнні німецької армії.
Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
Додати коментар
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання
- ЄБРР погіршив прогноз щодо економіки України у 2023 році