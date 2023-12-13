Україна до кінця року отримає пів мільйона боєприпасів від ЄС

Нині також тривають непублічні переговори з іншими державами для отримання снарядів.

До кінця року Євросоюз надасть Україні пів мільйона боєприпасів, а у 2024-му поставить обіцяний мільйон снарядів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова європейського високопосадовця.

"Ми плануємо поставити до кінця цього року, я думаю, 500 тис. із мільйона. Я вважаю, що наступного року ми досягнемо мільйона. Але вірно, ми трохи затримуємося", - сказав він.

Він підтвердив, що в постачанні мільйона боєприпасів буде "невелика затримка".

Також чиновник зазначив, що Євросоюз непублічно працює з іншими партнерами, щоб отримати деякі снаряди з інших країн, у яких вони є.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року.