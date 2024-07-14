Україна отримає додаткові комплекси Patriot та десятки інших систем ППО – Зеленський
14 липня 2024, 14:15
Володимир Зеленський
Президент розповів про підсумки візиту до США.
Президент Володимир Зеленський після візиту до США заявив, що Україна отримає додаткові комплекси Patriot та десятки інших систем ППО.
Про це він заявив у своєму ранковому зверненні.
"Весь тиждень був насичений подіями, перемовинами. Зараз, після візиту у США, є рішення щодо нових Patriot та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила і кількість українських Patriot стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає", — зазначає президент.
Також глава держави додав, що Україна цього тижня уклала три нові безпекові угоди — із Польщею, Люксембургом і Румунією і анонсував нові.
"Є три нові безпекові угоди для України. Польща, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над новими документами – будуть угоди із Чехією, Словенією та ухвалили рішення після зустрічі з прем’єром Ірландії теж готувати угоду", — наголосив Зеленський.
Президент нагадав про договір щодо України, Ukrainian Compact, який був схвалений на саміті НАТО у Вашингтоні.
"Це все про зброю для наших воїнів, про роботу оборонних компаній в Україні та з Україною, про підтримку нашого відновлення – усе максимально конкретно та справді підтримує наш захист життя. Є нові оборонні пакети", — заявив глава Української держави.