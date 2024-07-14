Україна отримає додаткові комплекси Patriot та десятки інших систем ППО – Зеленський

Президент розповів про підсумки візиту до США.

Президент Володимир Зеленський після візиту до США заявив, що Україна отримає додаткові комплекси Patriot та десятки інших систем ППО.

Про це він заявив у своєму ранковому зверненні.

"Весь тиждень був насичений подіями, перемовинами. Зараз, після візиту у США, є рішення щодо нових Patriot та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила і кількість українських Patriot стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає", — зазначає президент.

Також глава держави додав, що Україна цього тижня уклала три нові безпекові угоди — із Польщею, Люксембургом і Румунією і анонсував нові.