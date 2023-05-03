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Україна отримає літаки після наступу – Зеленський

03 травня 2023, 16:05
Україна отримає літаки після наступу – Зеленський
джерело wikipedia
Раніше президент заявляв, що Україна планує розпочати контрнаступ, не очікуючи на надання винищувачів від партнерів.

Україна отримає літаки після успішного контрнаступу.

Про це заявив президент Воодимир Зеленський під час пресконференції зі сврїм фінським колегою Саулі Нііністьо у Гельсінкі

"Нам потрібні вони, дуже потрібні. Чи будуть вони у нас і чому я вірю, що будуть? Я впевнений. Але це війна, і ми повинні постійно доводити це на полі бою. Спочатку ми йдемо вперед і показуємо, що за три дні нас неможливо захопити, а вже потім нам дають якусь зброю. Потім ми знову йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Після цього нам дають відповідну зброю", – сказав глава держави.

Зеленський висловив впевненість, що Україна все ж отримає винищувачі.

"Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б, щоб було навпаки, адже нам було б так легше. Але є, як є, і ми вдячні і за це", - наголосив Президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, президент Володимир Зеленський прибув до Фінляндії.

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