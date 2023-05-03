Україна отримає літаки після наступу – Зеленський
Україна отримає літаки після успішного контрнаступу.
Про це заявив президент Воодимир Зеленський під час пресконференції зі сврїм фінським колегою Саулі Нііністьо у Гельсінкі
"Нам потрібні вони, дуже потрібні. Чи будуть вони у нас і чому я вірю, що будуть? Я впевнений. Але це війна, і ми повинні постійно доводити це на полі бою. Спочатку ми йдемо вперед і показуємо, що за три дні нас неможливо захопити, а вже потім нам дають якусь зброю. Потім ми знову йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Після цього нам дають відповідну зброю", – сказав глава держави.
Зеленський висловив впевненість, що Україна все ж отримає винищувачі.
"Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б, щоб було навпаки, адже нам було б так легше. Але є, як є, і ми вдячні і за це", - наголосив Президент.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 травня, президент Володимир Зеленський прибув до Фінляндії.