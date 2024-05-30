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Україна отримає не один, а два літаки РЛС від Швеції

30 травня 2024, 11:40
Україна отримає не один, а два літаки РЛС від Швеції
https://x.com/tomsamuelsson
В уряді Швеції розповіли, що в межах пакета допомоги Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Про це речник шведського прем’єр-міністра Том Самуельссон написав в соцмережі X (Twitter).

"Пакет включає два літаки повітряного спостереження і управління (ACS890), які допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані", - йдеться в дописі. 

Вартість набільшого пакет допомоги ві Стокгольмва становить 1,16 млрд євро.

Самуельссон сказав, що прем’єр Ульф Крістерссон представив ці літаки безпосередньо послу України у Швеції.

Нагадаємо, що вчора уряд Швеції оголосив про найбільший військовий пакет допомоги для України. І стало відомо, що Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.
Швеціяпідтримка УкраїниЛітак ACS890

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