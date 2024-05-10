Україна отримає нові поставки зброї та техніки від США – Держдеп

Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь Україні.

Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США найближчими тижнями повідомлять про поставку Україні нових пакетів зі зброєю.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Що ми можемо зробити як партнер України – продовжувати їхню військову підтримку, підтримку армії і найважливіше допомагатимемо їм утримуватись на нинішніх позиціях. Нові пакети допомоги зброї і військової техніки мають надійти протягом наступних кількох тижнів", - сказав Міллер.

Він також додав, що Вашингтон вже ухвалив низку рішень з цього приводу.

Нагадаємо, 24 квітня Україна вперше за кілька місяців отримала від США пакет військової допомоги на загальну суму в $1 млрд.