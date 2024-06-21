Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна отримає ще один зенітний ракетний комплекс Patriot

21 червня 2024, 20:18
Україна отримає ще один зенітний ракетний комплекс Patriot
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Нідерландам і ще одній країні вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему.

Голова нідерландського Міністерства оборони Кайса Оллонгрен у п’ятницю, 21 червня, оголосила, що Нідерланди спільно зі ще однією державою передадуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє NL Times.

Вона уточнила, що Нідерландам і ще одній країні вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему. Міністр працювала над цим деякий час. 

Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом російським атакам. Міністр також додав, що Сполучені Штати Америки також працюють над тим, щоб ще більше допомогти українським військовим зусиллям.

Минулого тижня на зустрічі щодо Patriot у Брюсселі було складено ще один перелік допомоги Україні в її потребах з протиповітряної оборони. Міністр сказала, що "всі частини головоломки" лежали на столі".

При цьому чиновниця не повідомила, хто є іншою країною, яка допомагала Нідерландам із Patriot для України.

Учора стало відомо, що Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення передати Україні одну систему ППО Patriot.

Patriotдопомога УкраїнівійнаНідерланди

Останні матеріали

Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
росія із запізненням приєднується до
Політика
росія із запізненням приєднується до "китайської мрії". Китай обіцяє інвестувати цього року $160 млрд у російську промисловість – CEPA
Переклад iPress – 21 червня 2024, 11:24
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Політика
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Переклад iPress – 20 червня 2024, 22:13
Політика
"Ми всі тепер радянські люди". Пізня радянська Америка потребує негайних змін – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 20 червня 2024, 14:09
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється