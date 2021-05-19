НОВИНИПротягом цього тижня Україна отримає ще півмільйона доз вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат виробництва Pfizer-BioNTech.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer на цьому тижні, - посольство США
Цього тижня за програмою COVAX Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech. США, найбільший у світі донор COVAX, пишається підтримкою України і глобальними зусиллями щодо припинення пандемії та забезпечення рівного доступу до вакцин
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Так, вакцина надійде в межах глобальної ініціативи COVAX, повідомили у Twitter посольства США.
"Цього тижня за програмою COVAX Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech. США, найбільший у світі донор COVAX, пишається підтримкою України і глобальними зусиллями щодо припинення пандемії та забезпечення рівного доступу до вакцин", - йдеться в повідомленні.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.
Як пояснили в МОЗ, вакцинувати педагогів і всіх, хто працює в освітній сфері, важливо до початку наступного навчального року, оскільки при введенні жорсткого карантину не планується закриття освітніх установ.
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19 05 2021 14:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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