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Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer на цьому тижні, - посольство США

Цього тижня за програмою COVAX Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech. США, найбільший у світі донор COVAX, пишається підтримкою України і глобальними зусиллями щодо припинення пандемії та забезпечення рівного доступу до вакцин
Протягом цього тижня Україна отримає ще півмільйона доз вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат виробництва Pfizer-BioNTech.
Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer на цьому тижні, - посольство США Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Так, вакцина надійде в межах глобальної ініціативи COVAX, повідомили у Twitter посольства США.
 
"Цього тижня за програмою COVAX Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech. США, найбільший у світі донор COVAX, пишається підтримкою України і глобальними зусиллями щодо припинення пандемії та забезпечення рівного доступу до вакцин", - йдеться в повідомленні.
 
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.
 
Як пояснили в МОЗ, вакцинувати педагогів і всіх, хто працює в освітній сфері, важливо до початку наступного навчального року, оскільки при введенні жорсткого карантину не планується закриття освітніх установ.
 
 
 
 
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19 05 2021 14:59
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