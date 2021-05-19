Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer на цьому тижні, - посольство США

Цього тижня за програмою COVAX Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech. США, найбільший у світі донор COVAX, пишається підтримкою України і глобальними зусиллями щодо припинення пандемії та забезпечення рівного доступу до вакцин

Протягом цього тижня Україна отримає ще півмільйона доз вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат виробництва Pfizer-BioNTech.

Так, вакцина надійде в межах глобальної ініціативи COVAX, повідомили у Twitter посольства США.

"Цього тижня за програмою COVAX Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech. США, найбільший у світі донор COVAX, пишається підтримкою України і глобальними зусиллями щодо припинення пандемії та забезпечення рівного доступу до вакцин", - йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Як пояснили в МОЗ, вакцинувати педагогів і всіх, хто працює в освітній сфері, важливо до початку наступного навчального року, оскільки при введенні жорсткого карантину не планується закриття освітніх установ.