Україна отримає у 2023 році від союзників всю необхідну військову допомогу – Кулеба

Україна отримає у 2023 році все, чого не передали в минулому. І робота над цим ведеться.

Про це повідомляє на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Сьогодні навіть діти просять принести їм під ялинку "Леопарда", ми розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових "Леопардів". Ми всі не лише над цим думаємо, а й дуже багато працюємо. Я казав минулого року, що у 2023-му ми отримаємо те, що не могли отримати з різних причин у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде. На все свій час, чекайте на новини", - розповів Кулеба.

Раніше повідомлялось, що США та Ізраїль шукають способи завадити Ірану постачати дрони до рф.