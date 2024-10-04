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ПОЛІТИКА

Україна отримає від Франції 12 установок Caesar

04 жовтня 2024, 13:10
Україна отримає від Франції 12 установок Caesar
Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві.

Європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, яку профінансує Україна. 

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві.

"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", – підкреслив французький міністр.

Caesar - це сучасна самохідна артилерійська установка, що поєднує в собі мобільність, точність і вогневу міць. Вона здатна швидко розвернутися, зробити залп і покинути позицію, уникаючи вогню у відповідь.

1 жовтня стало відомо, що концерн KNDS відкрив дочірнє підприємство в Україні.

KNDS Ukraine LLC підтримуватиме співпрацю з державними установами України та українськими оборонно-промисловими компаніями.

Франціявійнадопомога УкраїніCaesar

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