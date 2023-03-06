Україна отримає від Литви новий пакет допомоги

Глава литовського міноборони Арвідас Анушаускас анонсував надання нової допомоги Києву від Вільнюса.

Литва готує Україні новий пакет допомоги. Станом на понеділок, 6 березня, Вільнюс надав Києву допомогу на суму майже 409 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє прес-служба міноборони Литви у понеділок, 6 березня.

За словами литовського чиновника, він зустрівся із першим заступником міністра оборони України Олександром Павлюком, який приїхав до Литви.

Павлюк приїхав поділитися досвідом про уроки, які витягли з інтеграції воєнізованих структур до ЗСУ.

"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію, щоб усіляко підтримувати Україну, і готуємо новий пакет допомоги Україні", - наголосив голова міноборони Литви.

Він також додав, що наразі Вільнюс для Києва готує новий пакет допомоги.

Переважна частина допомоги Литви Україні – це військова підготовка. Зокрема, цього року планується підготувати 1600 солдатів.

Литовські інструктори навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і в рамках Навчальної місії ЄС та міжнародних ініціатив.

Крім того, планується розробити курс із розмінування у Литві у співпраці з країнами Північної Європи.

Нагадаємо, Литва відправила в Україну обіцяні у рамках військової допомоги зенітні установки L70.