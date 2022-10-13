Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з дронами - Столтенберг

В довгостроковій перспективі Альянс допоможе Україні перейти з радянського на сучасне натівське озброєння

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у четвер оголосив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак росії на цивільну інфраструктуру.

Про це Столтенберг заявив за підсумками міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі, повідомляє Європейська правда

Він нагадав, що в межах комплексного пакету допомоги НАТО Україна буде отримувати паливо, зимовий одяг і медикаменти.

"Як складову цього пакету НАТО також оперативно надасть Україні протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських дронів і захистити українське населення та інфраструктуру", - додав генсек.

Столтенберг також заявив, що в довгостроковій перспективі Альянс допоможе Україні перейти з радянського на сучасне натівське озброєння.