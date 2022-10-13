НОВИНИВ довгостроковій перспективі Альянс допоможе Україні перейти з радянського на сучасне натівське озброєнняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з дронами - Столтенберг
Фото: 5 канал
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у четвер оголосив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак росії на цивільну інфраструктуру.
Про це Столтенберг заявив за підсумками міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.
Він нагадав, що в межах комплексного пакету допомоги НАТО Україна буде отримувати паливо, зимовий одяг і медикаменти.
"Як складову цього пакету НАТО також оперативно надасть Україні протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських дронів і захистити українське населення та інфраструктуру", - додав генсек.
Столтенберг також заявив, що в довгостроковій перспективі Альянс допоможе Україні перейти з радянського на сучасне натівське озброєння.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що акцентом в найближчих військових поставках для України повинні бути системи ППО.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 10 2022 19:18 МЕДІА
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ФОТО росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
- Окупанти з початку жовтня вивезли 170 дітей з Херсона - Генштаб ЗСУ
- Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс
СТАТТІ