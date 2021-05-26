Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які закупили коштом держави
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, зазначає "Громадське".
Вакцину з цієї партії використовуватиму для щеплення:
- працівників сфери освіти (яким не вистачить попередньої партії вакцини);
- людей із першого-другого етапу, які не встигли вакцинуватись;
- військовослужбовців ЗСУ, співробітників структур державної безпеки;
- представників іноземних дипломатичних установ в Україні.
Іноземних дипломатів вакцинуватимуть, оскільки в інших країнах також вакцинують українських дипломатів.
Вакцинацію здійснюватимуть мобільні бригади. За кожною людиною, яка отримала перше щеплення, закріплятимуть другу дозу препарату з тієї ж партії, кажуть у міністерстві.
Закупівлею вакцини займалася міжнародна агенція Crown Agents. Крім того, Україна вже отримала 590 850 доз Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Загалом уряд України у межах прямого контракту з виробником домовився про постачання 20 млн доз Pfizer.
Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу у вівторок, що доручив послу України в США Оксані Маркаровій звернутись до Білого дому для обговорення отримання вакцин від коронавірусу.
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