Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які закупили коштом держави

Кому вона дістанеться?
В Україну прибули перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech, які закупили коштом держави. До кінця тижня мають доставити ще 167 310 доз.
Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які закупили коштом держави Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, зазначає "Громадське".

Вакцину з цієї партії використовуватиму для щеплення:

  • працівників сфери освіти (яким не вистачить попередньої партії вакцини);
  • людей із першого-другого етапу, які не встигли вакцинуватись;
  • військовослужбовців ЗСУ, співробітників структур державної безпеки;
  • представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Іноземних дипломатів вакцинуватимуть, оскільки в інших країнах також вакцинують українських дипломатів.

Вакцинацію здійснюватимуть мобільні бригади. За кожною людиною, яка отримала перше щеплення, закріплятимуть другу дозу препарату з тієї ж партії, кажуть у міністерстві.

Закупівлею вакцини займалася міжнародна агенція Crown Agents. Крім того, Україна вже отримала 590 850 доз Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Загалом уряд України у межах прямого контракту з виробником домовився про постачання 20 млн доз Pfizer.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу у вівторок, що доручив послу України в США Оксані Маркаровій звернутись до Білого дому для обговорення отримання вакцин від коронавірусу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 05 2021 11:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.