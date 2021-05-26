Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які закупили коштом держави

Кому вона дістанеться?

В Україну прибули перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech, які закупили коштом держави. До кінця тижня мають доставити ще 167 310 доз.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, зазначає "Громадське".

Вакцину з цієї партії використовуватиму для щеплення:

працівників сфери освіти (яким не вистачить попередньої партії вакцини);

людей із першого-другого етапу, які не встигли вакцинуватись;

військовослужбовців ЗСУ, співробітників структур державної безпеки;

представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Іноземних дипломатів вакцинуватимуть, оскільки в інших країнах також вакцинують українських дипломатів.

Вакцинацію здійснюватимуть мобільні бригади. За кожною людиною, яка отримала перше щеплення, закріплятимуть другу дозу препарату з тієї ж партії, кажуть у міністерстві.

Закупівлею вакцини займалася міжнародна агенція Crown Agents. Крім того, Україна вже отримала 590 850 доз Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Загалом уряд України у межах прямого контракту з виробником домовився про постачання 20 млн доз Pfizer.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу у вівторок, що доручив послу України в США Оксані Маркаровій звернутись до Білого дому для обговорення отримання вакцин від коронавірусу.