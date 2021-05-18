Україна звернеться до Білого дому для отримання вакцин від США
Кулеба нагадав, що напередодні президент США Джо Байден оголосив про плани його адміністрації доставити 80 млн доз вакцин в інші країни до кінця червня, повідомляє "Європейська правда". Кулеба сказав, що Україна вітає це рішення.
"Вчора я доручив послу у Вашингтоні звернутися до Білого дому... для предметного обговорення нашої взаємодії на цьому треку. Переконаний, що тут у нас все вдасться", - зазначив міністр.
На додачу до 60 млн доз вакцини AstraZeneca, Байден пообіцяв до кінця червня додаткові 20 мільйонів доз, що включатимуть вакцини Moderna, Pfizer та Johnson&Johnson, які застосовуються у США.
Він не уточнив, які саме країни можуть отримати додаткові дози.
Нагадаємо, що сьогодні в Україну прибули ще 122 тисячі доз вакцини Pfizer. До кінця тижня має надійти ще 350 тисяч доз.
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