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В Україну прибули ще 122 тисячі доз вакцини Pfizer

До кінця тижня має надійти ще 350 тисяч доз
Україна отримала ще 122 850 доз вакцини Pfizer, яку доставили у межах глобальної ініціативи COVAX. До кінця тижня в Україну має прибути ще 351 тисяча доза (загалом 473 850 доз), а також розчинник для ін'єкцій.
В Україну прибули ще 122 тисячі доз вакцини Pfizer Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard

Міністерство охорони здоров'я планує виділити 378 тисяч доз вакцини для щеплення працівників сфери освіти, повідомляє "Громадське". Решту доз направлять для імунізації пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.

16 квітня Україна також вже отримала у межах COVAX 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Її використовують для щеплень людей у будинках похилого віку та працівників цих закладів, працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.

У межах глобальної ініціативи ми також отримали 367 200 доз вакцини AstraZeneca, яку виготовили у Південній Кореї.

Нагадаємо, що в Україні першу дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали 900 тисяч людей.

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18 05 2021 12:54
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