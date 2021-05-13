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В Україні першу дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали 900 тисяч людей

За добу зробили 20 тисяч щеплень
В Україні 12 травня першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали 18 486 людей, а завершили вакцинацію (отримали другу дозу) - 1900.
В Україні першу дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали 900 тисяч людей Фото: Економічна правда

Вакцинацію здійснювали 268 мобільних бригад та 829 пунктів щеплень. Найбільше щеплень за добу зробили у Києві - 1 610, повідомляє "Громадське". Також серед добових лідерів Дніпропетровська (1 550), Запорізька (1 351) та Львівська (1 221) області. А найменше щеплень зробили у Херсонській області (75).

Загалом перше з двох щеплень уже отримали 901 105 людей, а 3 828 отримали й другу дозу. За весь час найбільше щеплень зробили у Києві (95 923) та Дніпропетровській області (74 119), а найменше - у Луганській (18 353) і Чернівецькій (19 107) областях.

За Національним планом вакцинації проти коронавірусу, у травні в Україні мали б зробити щонайменше 5,6 млн щеплень. Для цього щодня потрібно вакцинувати приблизно 182 тисячі людей - поки таких темпів не досягли.

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13 05 2021 16:38
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