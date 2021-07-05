Коли в Україні почнуть колоти другу дозу кожної із вакцин? Пояснює головний санлікар

Для отримання щеплення від коронавірусу наявність декларації із сімейним лікарем не є обов'язковою

Протягом наступних двох тижнів в Україні активно почнуть робити щеплення вже другою дозою вакцин Pfizer, CoronaVac та CoviShield.

Про це розповів на брифінгу головний санлікар України Віктор Ляшко, повідомляє "Громадське".

Щеплення другою дозою почнуть:

Pfizer - з 9 травня;

CoronaVac - з 11 травня;

CoviShield (Oxford/AstraZeneca) - з 19 травня.

Ляшко також нагадав про терміни між двома щепленнями для кожної з вакцин. Для CoviShield, який почали використовувати в Україні 24 лютого, інтервал становить 12 тижнів. Щеплення вакциною CoronaVac розпочали 13 квітня, але для неї інтервал між дозами становить 28 днів. Для вакцини Comirnaty (від Pfizer) інтервал між дозами становить 3 тижні.

Головний санлікар також наголосив, що для отримання щеплення від коронавірусу наявність декларації із сімейним лікарем не є обов'язковою. Якщо в охочого вакцинуватися вже підписана декларація із сімейним лікарем, то дані такої людини є в системі. Якщо декларація відсутня, то на вакцинацію з собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код, щоб лікар міг внести дані до системи.

Зазначимо, що станом на перше щеплення в Україні отримали 821 768 людей, а 428 - завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози.