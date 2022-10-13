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Україна отримала $1,3 мільярда від МВФ

В Україну надійшло 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.
Україна отримала $1,3 мільярда від МВФ Фото: rian.com.ua

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки.

Шмигаль розповів, що загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни.

"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року", – наголосив прем’єр.

Раніше повідомлялось, що Україна вже отримала другий транш у 550 млн євро фінансової допомоги від Європейського інвестиційного банку.

 


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13 10 2022 11:04
ТЕГИ: МВФ, Шмигаль
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