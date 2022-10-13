Україна отримала 550 млн євро від ЄІБ
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Дана фінансова допомога гарантується ЄС у межах Мандату на зовнішнє кредитування та доповнює екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро, яка була надана Україні від ЄІБ на початку березня 2022 року.
Отримані в рамках другого траншу кошти спрямують на першочергові потреби з відновлення та модернізації постраждалих від російської агресії об’єктів електро-, тепло-, водопостачання та житлово-комунальної інфраструктури.
Частина коштів буде виділена на підготовку до опалювального сезону, а також на забезпечення енергоефективності та енергозбереження.
Раніше повідомлялось, що до кінця цього року Україна розраховує отримати 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.
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