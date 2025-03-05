Єврокомісія укладе з ЄІБ угоду на €1,95 млрд на підтримку інвестицій в Україні

Вони підуть на підтримку ключових секторів.

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) в Люксембурзі підпишуть гарантійну угоду на €1,95 мільярда задля надання підтримки інвестиційним програмам у рамках Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Гарантії спрямують на підтримку ключових секторів, включаючи інвестиції в енергетичні мережі України, розвиток водневих технологій і відновлювальних джерел енергії, у підвищення енергоефективності. Проєкти в рамках цієї програми гарантій також охоплюватимуть діяльність з модернізації української залізниці, покращення транспортного взаємопоєднання, включаючи «коридори солідарності» та пункти перетину кордону на ключових експортних напрямках, розвиток міського громадського транспорту.

Також спільне фінансування допоможе Україні у відновленні муніципальної інфраструктури: тепло- та водопостачання, освітлення громадських установ, зокрема шкіл, лікарень т вищих навчальних закладів.

Усі завдання були визначені у пріоритетах, викладених урядом України в Українському плані, який є інтегральною складовою Українського фонду у 50 мільярдів євро в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

"Єврокомісарка з розширення Марта Кос завтра відбуде до Люксембурга для участі у церемонії підписання нової гарантійної угоди на €1,95 мільярда з Європейським інвестиційним банком для підтримки України. В межах інвестиційних рамкових положень Українського фонду ці додаткові гарантії мають на меті підтримати кредитну політику та розкрити потенціал для приватних інвестицій із особливою увагою до невідкладних зусиль з відновлення та відбудови України", - йдеться у повідомленні.

Задля підтримки інвестиційних програм у рамках Українського фонду ЄІБ та уряд України укладали також угоду із розгортання в Києві дорадчої команди експертів, які надаватимуть допомогу в підготовці та реалізації ключових проєктів.