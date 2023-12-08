ЄІБ від початку війни з рф надав Україні €1,7 млрд
Про це повідомляє Мінфін.
"З 24 лютого 2022 року ЄІБ спрямував Україні 1,7 млрд євро допомоги на фінансування першочергових видатків держбюджету. Станом на грудень 2023 року проєктний портфель ЄІБ у державному секторі складає 25 проєктів загальним обсягом 5,2 млрд євро. З них на стадії реалізації – 23 проєкти загальним обсягом 4,81 млрд євро", - йдеться на сайті.
В Мінфіні додали, що співпраця з ЄІБ охоплює широкий спектр ініціатив, включаючи інфраструктуру, енергетику, транспорт, освіту та інші напрями. Наразі портфель проєктів ЄІБ у державному секторі є найбільшим за обсягом серед міжнародних фінансових організацій.
Банк активно підтримує і реалізує ініціативи з відновлення постраждалої енергетичної інфраструктури України, зокрема в межах проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій" Банк надав фінансову підтримку у розмірі 133 млн для ПрАТ "Укргідроенерго" на відновлення постраждалих об’єктів гідроенергетики України.
Також ЄІБ разом з Мінфіном, Міненерго та НЕК "Укренерго" працюють над забезпеченням захисту критичної інфраструктури в рамках проєктів "Підвищення надійності підстанцій", "Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» та «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська".
Крім того, ЄІБ продовжує активну підтримку важливих соціальних проєктів в Україні – "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України " "Програма відновлення України", які спрямовано на відновлення постраждалої соціальної інфраструктури місцевих громад в Україні.
Нагадаємо, що влітку цього року Європейській інвестиційний банк (ЄІБ) заявив про створення нового фонд в €400 млн для відновлення України.