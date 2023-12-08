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ЄІБ від початку війни з рф надав Україні €1,7 млрд

08 грудня 2023, 21:37
ЄІБ від початку війни з рф надав Україні €1,7 млрд
Фото: Газета "День"
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну спрямував Україні €1,7 млрд допомоги на фінансування першочергових видатків державного бюджету.

Про це повідомляє Мінфін.

"З 24 лютого 2022 року ЄІБ спрямував Україні 1,7 млрд євро допомоги на фінансування першочергових видатків держбюджету. Станом на грудень 2023 року проєктний портфель ЄІБ у державному секторі складає 25 проєктів загальним обсягом 5,2 млрд євро. З них на стадії реалізації – 23 проєкти загальним обсягом 4,81 млрд євро", - йдеться на сайті.

В Мінфіні додали, що співпраця з ЄІБ охоплює широкий спектр ініціатив, включаючи інфраструктуру, енергетику, транспорт, освіту та інші напрями. Наразі портфель проєктів ЄІБ у державному секторі є найбільшим за обсягом серед міжнародних фінансових організацій.

Банк активно підтримує і реалізує ініціативи з відновлення постраждалої енергетичної інфраструктури України, зокрема в межах проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій" Банк надав фінансову підтримку у розмірі 133 млн для ПрАТ "Укргідроенерго" на відновлення постраждалих об’єктів гідроенергетики України. 

Також ЄІБ разом з Мінфіном, Міненерго та НЕК "Укренерго" працюють над забезпеченням захисту критичної інфраструктури в рамках проєктів "Підвищення надійності підстанцій", "Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» та «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська".

Крім того, ЄІБ продовжує активну підтримку важливих соціальних проєктів в Україні – "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України " "Програма відновлення України", які спрямовано на відновлення постраждалої соціальної інфраструктури місцевих громад в Україні.

Нагадаємо, що влітку цього року Європейській інвестиційний банк (ЄІБ) заявив про створення нового фонд в €400 млн для відновлення України.

 

ЄІБЄвропейський інвестиційний банкдопомога Україна

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