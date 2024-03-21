Україна отримала $1,5 млрд від Канади

Уряд Канади направив Києву 1,5 млрд доларів США для фінансування соціальних програми допомоги українцям.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. Важливі кошти, які допоможуть нашому уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", – йдеться в дописі.

Шмигаль написав, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення становить майже 5,19 доларів.

В кінці зими ми повідомляли, що Канада хоче допомогти фінансувати масові поставки боєприпасів в Україну.