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Україна отримала $1,5 млрд від Канади

21 березня 2024, 16:12
Україна отримала $1,5 млрд від Канади
Фото: google.com
Уряд Канади направив Києву 1,5 млрд доларів США для фінансування соціальних програми допомоги українцям.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. Важливі кошти, які допоможуть нашому уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", – йдеться в дописі. 

Шмигаль написав, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення становить майже 5,19 доларів. 

В кінці зими ми повідомляли, що Канада хоче допомогти фінансувати масові поставки боєприпасів в Україну.

 

Канададопомога

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