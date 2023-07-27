Україна отримала $1,5 млрд від Світового банку під гарантії Японії
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
“Залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення. Вдячний за невпинну підтримку України Уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку”, - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Від початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала понад $581 млн пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку.
Очікується, що цього року Японія надасть ще $2 млрд прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку.