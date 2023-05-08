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ПОЛІТИКА

Україна отримала 190 млн євро від Світового банку

08 травня 2023, 15:10
Україна отримала 190 млн євро від Світового банку
Фото: з відкритих джерел
Кошти спрямують на оплату праці працівників бюджетної сфери.

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

За даними прес-служби, позику надано в рамках Угоди про фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).

Строк погашення кредиту від МАР - 10 років з 4-річним пільговим періодом.

Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року, повідомили в прес-службі.

International Development Association (IDA) - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку, утворена в 1960 році.

Нагадаємо, 3 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів. 

Світовий банквійна в Україні

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