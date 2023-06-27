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Україна отримала $22 млрд від Світового банку і країн-партнерів

27 червня 2023, 16:04
Україна отримала $22 млрд від Світового банку і країн-партнерів
Фото: з відкритих джерел
Від початку повномасштабної війни Світовий банк передав на підтримку України 34 млрд доларів і більше 22 млрд із цієї суми держава вже отримала.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України. 

"Щиро вдячний Групі Світового банку за вагому фінансову допомогу для України з перших днів повномасштабної військової агресії рф. З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі 34 млрд доларів США. Понад 22 млрд доларів США з цієї суми вже надано Україні", – заявив очільник Мінфіну Сергій Марченко.  

Марченко мав зустріч у Вашингтоні з керуючою директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде та віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані.

Він зазначив, що фінансова допомога, отримана від Світового банку і створених трастових фондів, відіграє важливу роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримки збалансованості державного бюджету.

Міністр подякував за нещодавнє підписання угоди про додаткові $1,76 млрд, які Україна отримає від США, Великої Британії і Фінляндії у рамках Проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Також обговорили імплементацію нових спільних системних проєктів, які будуть впроваджуватись у процесі відбудови України, зокрема для реконструкції транспортної інфраструктури RELINK, електроенергетичного сектору Re-Power, а також підтримки системи охорони здоров'я Heal Ukraine. Крім того, українська сторона разом із колегами зі Світового банку опрацьовує пропозиції щодо ініціювання ще двох нових проєктів.

"Для України важливо почати відновлення вже зараз. Від цього залежить безпека наших громадян та економічне відновлення країни. Безперечно, Світовий банк є стратегічно важливим партнером України у цьому процесі, і ми готові поглиблювати нашу співпрацю для реалізації пріоритетних планів", – підсумував Марченко.
Світовий банкМіністерство фінансів України

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