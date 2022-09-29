Україна отримала 500 млн євро допомоги від ЄС

Євросоюз переказав Україні 500 млн євро фінансової допомоги з оголошеного у вересні пакету підтримки.

Про це єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї заявив на спільному брифінґу з віцепрем’єр-міністеркою з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною, повідомляє Укрінформ.

"Ми підтримуємо реформи фінансово, а також виживання України в цій війні. Я дуже радий оголосити, що сьогодні 500 млн євро бюджетної підтримки мають надійти на банківський рахунок України", – зазначив він.

Віцепрем’єр-міністерка Стефанішина підтвердила надходження коштів.

Крім того, додав Варгеї, на зустрічі з віцепремʼєр-міністеркою вони обговорили, як ЄС може найшвидше надати 100 млн євро на відбудову шкіл в Україні.

Нагадаємо, що Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.