Україна отримала 500 млн євро допомоги від ЄС
Про це єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї заявив на спільному брифінґу з віцепрем’єр-міністеркою з питань євроінтеграції Ольгою Стефанішиною, повідомляє Укрінформ.
"Ми підтримуємо реформи фінансово, а також виживання України в цій війні. Я дуже радий оголосити, що сьогодні 500 млн євро бюджетної підтримки мають надійти на банківський рахунок України", – зазначив він.
Віцепрем’єр-міністерка Стефанішина підтвердила надходження коштів.
Крім того, додав Варгеї, на зустрічі з віцепремʼєр-міністеркою вони обговорили, як ЄС може найшвидше надати 100 млн євро на відбудову шкіл в Україні.
Нагадаємо, що Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.
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