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Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС

Суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом
Єврокомісія 25 жовтня перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги внаслідок пандемії.
Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС Фото: google.com
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
 
Україна отримає другий та останній транш за програмою, узгодженою у 2020 році. Перший транш отримано у грудні 2020 року обсягом 600 млн євро. Загалом обсяг наданих Україні макрофінансових позик з боку ЄС становить близько 4,4 млрд євро.
 
Допомога Україні є частиною програми ЄС для підтримки економічного відновлення країн після пандемії COVID-19 загальним обсягом 3 млрд євро.
 
Отримання траншу вже підтвердив президент Володимир Зеленський: він подякував голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу.
 
Домбровскіс заявив, що Україна доклала "суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом". 
 
Паоло Джентілоні, єврокомісар з питань економіки, підкреслив, що транші є не лише доказом солідарності з українцями, але й відображення сталості України у досягненні ключових реформ, узгоджених з ЄК та МВФ.
 
Транш зумовлений позитивною оцінкою прогресу України Єврокомісією щодо восьми структурних маяків у питаннях публічних фінансів, верховенства права, покращення бізнес-клімату, секторальних реформ та управління держпідприємствами.
 
ЄК також зауважила позитивний результат місії МВФ, що завершилася угодою на рівні персоналу для України.
 
У Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що ці кошти спрямують на підтримання економічної стабілізації в Україні шляхом забезпечення потреб у зовнішньому фінансуванні.
 
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25 10 2021 13:45
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