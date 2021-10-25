БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄврокомісія 25 жовтня перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги внаслідок пандемії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС
Суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом
Фото: google.com
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Україна отримає другий та останній транш за програмою, узгодженою у 2020 році. Перший транш отримано у грудні 2020 року обсягом 600 млн євро. Загалом обсяг наданих Україні макрофінансових позик з боку ЄС становить близько 4,4 млрд євро.
Допомога Україні є частиною програми ЄС для підтримки економічного відновлення країн після пандемії COVID-19 загальним обсягом 3 млрд євро.
Отримання траншу вже підтвердив президент Володимир Зеленський: він подякував голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу.
Домбровскіс заявив, що Україна доклала "суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом".
Паоло Джентілоні, єврокомісар з питань економіки, підкреслив, що транші є не лише доказом солідарності з українцями, але й відображення сталості України у досягненні ключових реформ, узгоджених з ЄК та МВФ.
Транш зумовлений позитивною оцінкою прогресу України Єврокомісією щодо восьми структурних маяків у питаннях публічних фінансів, верховенства права, покращення бізнес-клімату, секторальних реформ та управління держпідприємствами.
ЄК також зауважила позитивний результат місії МВФ, що завершилася угодою на рівні персоналу для України.
У Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що ці кошти спрямують на підтримання економічної стабілізації в Україні шляхом забезпечення потреб у зовнішньому фінансуванні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 10 2021 13:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів
- ФОТО На Закарпатті відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам