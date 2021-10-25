Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС

Суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом

Єврокомісія 25 жовтня перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги внаслідок пандемії.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Україна отримає другий та останній транш за програмою, узгодженою у 2020 році. Перший транш отримано у грудні 2020 року обсягом 600 млн євро. Загалом обсяг наданих Україні макрофінансових позик з боку ЄС становить близько 4,4 млрд євро.

Допомога Україні є частиною програми ЄС для підтримки економічного відновлення країн після пандемії COVID-19 загальним обсягом 3 млрд євро.

Отримання траншу вже підтвердив президент Володимир Зеленський: він подякував голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК Валдісу Домбровскісу.

Домбровскіс заявив, що Україна доклала "суттєвих зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом".

Паоло Джентілоні, єврокомісар з питань економіки, підкреслив, що транші є не лише доказом солідарності з українцями, але й відображення сталості України у досягненні ключових реформ, узгоджених з ЄК та МВФ.

Транш зумовлений позитивною оцінкою прогресу України Єврокомісією щодо восьми структурних маяків у питаннях публічних фінансів, верховенства права, покращення бізнес-клімату, секторальних реформ та управління держпідприємствами.

ЄК також зауважила позитивний результат місії МВФ, що завершилася угодою на рівні персоналу для України.

У Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що ці кошти спрямують на підтримання економічної стабілізації в Україні шляхом забезпечення потреб у зовнішньому фінансуванні.