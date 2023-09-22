Україна отримала черговий транш допомоги в розмірі €1,5 млрд

Сьогодні Україна отримала 8-ий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі €1,5 млрд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав в X (Twitter).

"Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд від Євросоюзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС України у 2023 році вже становить €13,5 млрд", йдеться в дописі.

Шмигаль додав, що загальна підтримка України з боку ЄС сягнула приблизно €70 млрд з початку повномасштабного вторгнення рф.

Нагадаємо, що також Пентагон надав новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн.