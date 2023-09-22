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Пентагон надасть новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн

22 вересня 2023, 08:24
Пентагон надасть новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн
Фото: afp.com
Міністерство оборони США оголосило про додатковий пакет військової допомоги Україні вартістю $325 млн.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства США.

Новий пакет включатиме додаткові засоби для посилення ППО України, касетні боєприпаси та інше обладнання для задоволення критично важливих потреб України та для допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

До пакету увійдуть:

  • ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;

  • системи протиповітряної оборони Avenger;

  • кулемети калібру .50 мм для боротьби з безпілотними авіаційними системами;

  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи касетні;

  • 105-мм артилерійські снаряди;

  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

  • протитанкові системи Javelin та AT-4;

  • понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

  • 59 легких тактичних машин;

  • боєприпаси для знешкодження перешкод;

  • запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Нагадаємо, що днями Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні.

 

СШАУкраїнавійськова допомога

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