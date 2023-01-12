Україна отримала доступ до Трансбалканського коридору газу

Україна отримала можливість здійснювати віртуальний реверс газу у точці з'єднання газотранспортної системи (ГТС) із Молдовою.

Про це повідомивОператор ГТС України.

"Уряд Молдови погодив рішення про необхідні зміни у законодавстві, які відкривають можливості всім компаніям користуватися послугою віртуального реверсу у точці з'єднання з Україною. Нарешті і для українських замовників послуг відкривається можливість транспортування по Трансбалканському коридору газу неросійського походження – з LNG-терміналів у Греції та Туреччини або газу азербайджанського видобутку", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що раніше цей механізм використовувався переважно замовниками із самої Молдови.

"Для наших міжнародних партнерів цей крок відкриває можливість зберігати газ, доставлений у LNG-термінали у Греції чи Туреччині, в українських підземних сховищах", – додали у прес-службі.

"Це важливе рішення і для безпеки постачання, і розвитку ринку газу України, і для планування довгострокового бізнесу всього регіону з використанням інфраструктури Молдови. Воно, без сумніву, сприятиме безпеці постачання газу у країни Центральної та Східної Європи. Можливість відкрилася, а чи скористаються нею – залежить від трейдерів і наявного ресурсу за маршрутом", – сказала директор з питань взаємодії з держорганами і міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлкова.

Раніше повідомлялось, що транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня з часів відновлення незалежності.