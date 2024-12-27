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Україна отримала майже $500 млн від США і Світового банку

27 грудня 2024, 17:24
Україна отримала майже $500 млн від США і Світового банку
Фото: Reuters
Кошти підуть на виплати допомоги ВПО та людям з інвалідністю.

До державного бюджету України надійшов транш обсягом 485 млн доларів за проєктом Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

З цієї суми 465 млн доларів складає пряма бюджетна підтримка від США на поточний рік, а 20 млн доларів це допомога від Світового банку через Цільовий фонд багатьох донорів зі співфінансування проєкту PEACE in Ukraine. 

В міністерстві додали, що фінасування в межах PEACE in Ukraine спрямовується на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. За

Ці кошти допоможуть забезпечити виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам з інвалідністю.

У відомстві повідомили, що з 2022 по 2024 рік пряма бюджетна підтримка України з боку США перевищила 30 млрд доларів. 

Разом із проєктом USAID SOERA та DBS Audit Activity здійснюється моніторинг використання фінансової допомоги у США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine - перевірка за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках проєкту PEACE in Ukraine. 

Крім того, 25 грулня, Європейський Союз перерахував до бюджету України другий транш грантової допомоги.
підтримка України

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