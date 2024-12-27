Україна отримала майже $500 млн від США і Світового банку
До державного бюджету України надійшов транш обсягом 485 млн доларів за проєктом Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.
З цієї суми 465 млн доларів складає пряма бюджетна підтримка від США на поточний рік, а 20 млн доларів це допомога від Світового банку через Цільовий фонд багатьох донорів зі співфінансування проєкту PEACE in Ukraine.
В міністерстві додали, що фінасування в межах PEACE in Ukraine спрямовується на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. За
Ці кошти допоможуть забезпечити виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам з інвалідністю.
У відомстві повідомили, що з 2022 по 2024 рік пряма бюджетна підтримка України з боку США перевищила 30 млрд доларів.
Разом із проєктом USAID SOERA та DBS Audit Activity здійснюється моніторинг використання фінансової допомоги у США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine - перевірка за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у рамках проєкту PEACE in Ukraine.Крім того, 25 грулня, Європейський Союз перерахував до бюджету України другий транш грантової допомоги.