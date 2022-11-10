Україна першою у світі отримала німецький комплекс ППО IRIS-T - ЗМІ

Німеччина вже передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM.

За інформацією видання, передача відбулася у вівторок поблизу польсько-українського кордону.

Напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Берлін хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".

Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

Постачання систем протиповітряної оборони Україні стало особливо актуальним із огляду на збільшення кількості російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.