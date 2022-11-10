ПОЛІТИКА НОВИНИНімеччина вже передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна першою у світі отримала німецький комплекс ППО IRIS-T - ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Spiegel.
За інформацією видання, передача відбулася у вівторок поблизу польсько-українського кордону.
Напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Берлін хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".
Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.
Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.
Постачання систем протиповітряної оборони Україні стало особливо актуальним із огляду на збільшення кількості російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.
Так, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 19 людей загинули та ще 108 отримали травми у результаті російських ракетних ударів по Україні 10 жовтня.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 10 2022 18:15 МЕДІА
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер
- путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен
СТАТТІ