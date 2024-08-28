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ПОЛІТИКА

Україна отримала нову партію військової допомоги від Литви

28 серпня 2024, 18:19
Україна отримала нову партію військової допомоги від Литви
Фото: з вільного доступу
Згідно з повідомленнями, йдеться про передачу навантажувачів, систем протидії безпілотникам та розкладних ліжок. Допомога прибула до України 28 серпня.

Литва передала новий пакет допомоги для українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Згідно з повідомленнями, йдеться про передачу навантажувачів, систем протидії безпілотникам та розкладних ліжок. Допомога прибула до України 28 серпня.

Як зазначили у литовському Міноборони, у відповідь на запити України цього року Литва вже доставила 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, бронетранспортери М113, системи протидії безпілотникам, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, деталі в розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос", навантажувачі, причепи, розкладачки та інше допоміжне обладнання.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 мільйонів євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1 мільярд євро.

Нагадаємо, нещодавно Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

війнаЛитвадопомога Україні

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