Україна отримала перші 500 млн євро від ЄС в рамках термінової позики

"Європейський Союз направив Україні 1 млрд євро виключної макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", - написав Шмигаль

Він нагадав, що 1 млрд євро - це частина великого пакета підтримки України у подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.

"Україна потребує невідкладної фінансової підтримки. Як ви знаєте, щомісяця Україна потребує близько 5 млрд євро щомісяця для підтримки базових виплат, таких як зарплатні, пенсії тощо", - нагадала фон дер Ляєн, виступаючи після завершення засідання Європейської ради.