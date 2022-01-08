НОВИНИСаміт Європейського союзу ухвалив рішення про надання Україні термінової позики на суму 9 млрд євро для погашення невідкладних бюджетних потреб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала перші 500 млн євро від ЄС в рамках термінової позики
Це частина великого пакета підтримки України у подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро
Фото: Вікіпедія
Про це у телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Європейський Союз направив Україні 1 млрд євро виключної макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра", - написав Шмигаль
Він нагадав, що 1 млрд євро - це частина великого пакета підтримки України у подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.
"Україна потребує невідкладної фінансової підтримки. Як ви знаєте, щомісяця Україна потребує близько 5 млрд євро щомісяця для підтримки базових виплат, таких як зарплатні, пенсії тощо", - нагадала фон дер Ляєн, виступаючи після завершення засідання Європейської ради.
Щоби погасити цей касовий розрив, ЄС невдовзі виділить для України безпрецедентно великий пакет макрофінансової допомоги.
"Ми готуємо механізм невідкладної макрофінансової підтримки на суму 9 млрд, над запровадженням якої ми будемо працювати протягом тижня", - заявила президентка ЄК.
Прем'єр наголосив, що кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.
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