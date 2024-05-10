Україна отримала перший авіатренажер винищувача F-16

Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Він зазначив, що основний модуль тренажера вже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

"Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", – сказав Олещук.

Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні восени після Данії.