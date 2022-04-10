Україна отримала п'ять мільйонів таблеток йоду

Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями наголосив, що йод необхідний тим, хто живе поряд з АЕС.

Єврокомісія доставила в Україну п'ять мільйонів таблеток йоду для людей, які мешкають поблизу атомних електростанцій. Про це європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич повідомив в інтерв'ю RND.

Ленарчич наголосив, що йод необхідний українцям, які живуть у безпосередній близькості від атомних електростанцій, і додав, що Євросоюз уже давно веде підготовку до хімічних та ядерних надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що відповідь НАТО на ядерний удар рф має бути руйнівною.