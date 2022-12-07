Україна отримала ще $1,7 мільярда гранту від США 1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID

Україна отримала ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги від Сполучених Штатів – це вже другий такий грант за останні два тижні.

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Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Twitter. "1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID", – повідомив Шмигаль. Він додав, що це вже другий грант США за останні два тижні. Загальна сума допомоги сягнула 3 млрд доларів.

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