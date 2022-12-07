НОВИНИУкраїна отримала ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги від Сполучених Штатів – це вже другий такий грант за останні два тижні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала ще $1,7 мільярда гранту від США
1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.
"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID", – повідомив Шмигаль.
Він додав, що це вже другий грант США за останні два тижні. Загальна сума допомоги сягнула 3 млрд доларів.
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12 07 2022 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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