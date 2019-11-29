БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. Плюс 5 тисяч дозволів для українських перевізників на поточний рік", - повідомив Криклій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала ще 5 тисяч польських дозволів на автоперевезення
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій
Фото: з вільних джерел
Польща надала ще 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень для українських перевізників, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.
"5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. Плюс 5 тисяч дозволів для українських перевізників на поточний рік", - повідомив Криклій.
Нагадаємо, що перші річкові перевезення з Білорусі можливі з 2020 року
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