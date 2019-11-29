Україна отримала ще 5 тисяч польських дозволів на автоперевезення Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій

"5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. Плюс 5 тисяч дозволів для українських перевізників на поточний рік", - повідомив Криклій.

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Польща надала ще 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень для українських перевізників, повідомляє "Економічна правда". Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook. "5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. Плюс 5 тисяч дозволів для українських перевізників на поточний рік", - повідомив Криклій. Нагадаємо, що перші річкові перевезення з Білорусі можливі з 2020 року

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