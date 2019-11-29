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Україна отримала ще 5 тисяч польських дозволів на автоперевезення

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій
"5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. Плюс 5 тисяч дозволів для українських перевізників на поточний рік", - повідомив Криклій.
Україна отримала ще 5 тисяч польських дозволів на автоперевезення Фото: з вільних джерел

Польща надала ще 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень для українських перевізників, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. Плюс 5 тисяч дозволів для українських перевізників на поточний рік", - повідомив Криклій.

Нагадаємо, що перші річкові перевезення з Білорусі можливі з 2020 року

 
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29 11 2019 11:20
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