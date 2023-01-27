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Україна отримала шість систем перехоплювачів дронів - Федоров

27 січня 2023, 14:48
Україна отримала шість систем перехоплювачів дронів - Федоров
Фото: Укрінформ
Вони вже захищають енергетичні об‘єкти

Україна отримала перші шість систем перехоплювачів дронів, які вже захищають об‘єкти енергосистеми, повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ловці "шахедів" вже в Україні. Захищають енергетичні об‘єкти від російських дронів… Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США", - написав він.

Федоров зазначив, що комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА, потім випускає свої дрони. 

Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом, летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

Нагадаємо, 26 січня росія завдала 13-го ракетного удару та 15-ї атаки дронів по енергосистемі України.  

 
дрониФедоровшахеди

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