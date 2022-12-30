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Україна отримала третю партію Starlink від Польщі

30 грудня 2022, 15:34
Україна отримала третю партію Starlink від Польщі
Фото: СNN
В Україну прибула третя партія терміналів Starlink від Польщі, які встановлять у "пунктах незламності" та на важливих об’єктах.

Про це у своєму Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони відправляться в "Пункти незламності", а також для підтримки медичної й енергетичної сфери.  Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації", - зазначив прем’єр.

Він додав, що це перша частина великої партії, яку мають привезти до кінця січня, та подякував Польщі та польському уряду за допомогу.

Нагадаємо, що "Пункти незламності" тепер можна знайти й у Viber.

допомогаПольшаstarlink

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