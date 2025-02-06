Також він підтвердив постачання Mirage 2000.

Повітряні сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення. Сьогодні, 6 лютого, надійшли перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що Україна отримала від Нідерландів партію винищувачів F-16.

На своїй сторінці у Facebook він також підтвердив отримання Повітряними силами від Франції літаків Mirage 2000.

"Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії", — наголосив Умєров.

Він зазначив, що Mirage 2000 допоможуть захищати українське небо, а літаки від Нідерландів — крок, який "наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян".