Україна отримала від Німеччини ще чотири установки Gepard та рефрижератори

Таким чином у розпорядженні України є 24 установки Gepard

Німеччина останнього тижня передала на потреби ЗСУ ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та 65 рефрижераторів.

Про це повідомляє прес-служба урядового сайту Німеччини.

Таким чином у розпорядженні України є 24 установки Gepard. Ще шість установок готуються відправити до України.

Зенітна САУ Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм та у реальних умовах вона стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Виробник установок проводив раніше навчання для українських військових у Німеччині.