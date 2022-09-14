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Україна отримала від Німеччини ще чотири установки Gepard та рефрижератори

Ольга
Матарикіна
Таким чином у розпорядженні України є 24 установки Gepard
Україна отримала від Німеччини ще чотири установки Gepard та рефрижератори Фото з вільного доступу
Німеччина останнього тижня передала на потреби ЗСУ ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та 65 рефрижераторів.
 
Про це повідомляє прес-служба урядового сайту Німеччини.
 
Таким чином у розпорядженні України є 24 установки Gepard. Ще шість установок готуються відправити до України.
 
Зенітна САУ Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм та у реальних умовах вона стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Виробник установок проводив раніше навчання для українських військових у Німеччині.
 
Раніше повідомлялося, що Німеччина за останній тиждень передала Україні радіолокаційну станцію COBRA і п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.
 
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14 09 2022 19:56
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