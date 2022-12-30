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Україна отримала від партнерів понад 5 тисяч генераторів

30 грудня 2022, 21:12
Україна отримала від партнерів понад 5 тисяч генераторів
Фото: РБК-Україна
В Україну в грудні передано близько 5 тисяч генераторів від країн-партнерів та міжнародних організацій.

Про це повідомляє Facebook Міністерства інфраструктури України.

"росіяни зазнали поразки на полі бою і через це воюють з об'єктами громадянської інфраструктури України. Однак це лише консолідує міжнародну громадськість у підтримці нашого народу. У грудні виділено близько 5 тисяч, на початку року очікуємо ще 8 тисяч генераторів різної потужності додатково", - йдеться у повідомленні міністерства.

Повідомляється, що отримані генератори розподіляються відповідно до запитів та потреб регіонів – для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, "Пунктів незламності", закладів охорони здоров'я та освіти.

Нагадаємо, що "Пункти незламності" тепер можна знайти й у вайбері.

війнаенергозбереженнядопомогагенератори

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