Україна отримала від Світового банку ще $1,25 млрд
31 травня 2023, 12:49
Фото: zn.ua
Україна отримала $1,25 млрд фінансової допомоги від США в межах проєкту Світового банку PEACE.
Про це український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Twitter.
"Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки", – йдеться в дописі.
Прем'єр подякував Сполученим Штатам і Світовому банку за допомогу в боротьбі з агресором.Вчора також стало відомо, що МВФ надасть Україні другий транш в $900 млн.