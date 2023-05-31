Україна отримала від Світового банку ще $1,25 млрд

Україна отримала $1,25 млрд фінансової допомоги від США в межах проєкту Світового банку PEACE.

Про це український прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Twitter.

"Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки", – йдеться в дописі.

Прем'єр подякував Сполученим Штатам і Світовому банку за допомогу в боротьбі з агресором.