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ПОЛІТИКА

Україна отримала від ЄС 1000 ноутбуків

06 вересня 2023, 14:26
Україна отримала від ЄС 1000 ноутбуків
Джерело: twitter.com/vonderleyen
За ініціативою #LaptopsforUkraine в Україну доставлена перша партія ноутбуків, зібраних у країнах ЄС.

В Україну прибула перша партія зі 1000 ноутбуків, зібраних у країнах ЄС за ініціативою Єврокомісії #LaptopsforUkraine.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"За нашою ініціативою #LaptopsforUkraine в Україну доставлена перша партія з більш ніж 1000 пристроїв. Люди з усього ЄС щиро допомогли зробити це можливим, ще раз підтверджуючи нашу потужну солідарність з Україною. Це допоможе важко враженим регіонам залишатися на зв’язку", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва, 6 вересня, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів.

ЄСвійнадопомога

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