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ПОЛІТИКА

Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів – CNN

06 вересня 2023, 11:36
Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів – CNN
Фото: Укрінформ
Сьогодні, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну.

Під час свого візиту до Києва, 6 вересня, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів.

Про це повідомляє  CNN.

Як пише видання, під час візиту до Києва, державний секретар США зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

За словами високопоставленого посадовця Державного департаменту, який говорив на умовах анонімності, під час візиту державний секретар також оголосить про виділення країні понад 1 млрд доларів нового фінансування.

Сьогодні, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну з офіційним візитом. Про планування його поїздки раніше нічого не повідомлялось з міркувань безпеки.

Блінкендопомогавійна в Україні

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