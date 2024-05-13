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Швейцарія обговорює повернення до України біженців призовного віку

13 травня 2024, 10:09
Швейцарія обговорює повернення до України біженців призовного віку
Фото: AP
Влада Швейцарії хоче укласти угоду із Україною щодо повернення молодих українців, які підлягають призову до армії.

Понад 11 тис. українців у Швейцарії, які підлягають військовій службі, тимчасово не можуть відновити свої паспорти. А заклики повертатися додому стають все голоснішими.

Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

У Швейцарії кажуть, що мають допомогти Україні вирішити кадрову проблему та "зняти навантаження із "важко обтяжених швейцарських міграційних структур". Представники щонайменше двох парламентських політичних партій почали публічно говорити про необхідність повернути в Україну військовозобов'язаних чоловіків. 

Так, на тлі призупинення Україною до 18 травня надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків та неможливості їх отримати без оновлення даних у ТЦК швейцарські політики почали говорити про біженців, які потенційно підлягають військовій службі в Україні.

"Але українські біженці відчувають тиск не лише на батьківщині, а тепер і в країні перебування", – зазначає видання.

За даними Федерального департаменту юстиції Швейцарії (FDJP) йдеться про близько 11 тис. українських чоловіків, які проживають у країні.

Зокрема, національний радник Вільної демократичної партії (FDP) Крістіан Вассерфален каже: "Будь-хто, хто потенційно підлягає військовій службі в Україні, не має виправданих претензій на статус захисту S, бо він спрямований насамперед на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту". Тож Швейцарія має допомогти Україні з можливим проверненням військовозобов’язаних.

"Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, які втекли з країни, оборонна війна якої тепер потребує їхньої присутності", – додав він. 

Вассерфаллен закликає до угоди про відповідну угоду з Україною.
 
"Обидві країни зацікавлені в поверненні приблизно 11 тис. чоловіків. Це допомогло б Україні вирішити її кадрову проблему і водночас зняло б навантаження на дуже обтяжені міграційні структури Швейцарії", – каже він.
 

Інший політик – голова з питань притулку Швейцарської народної партії Паскаль Шмід наголосив, що потрібно провести розслідування з цього приводу, адже таким чином швейцарці демонструють відсутність солідарності з Україною: "Ми демонструємо велику відсутність солідарності з Україною, яка повністю перебуває у стані атаки на фронті".

Шмід закликає подумати інакше: "Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми б не були щасливі, якби інші країни прийняли сотні тисяч наших солдатів і все ще думали, що роблять з цим щось хороше".

"Позбавлення захисного статусу військовозобов’язаних спочатку звучить жорстоко", – каже національний радник Швейцарської народної партії Барбара Штайнеманн. 

Він заявив, що планує провести розслідування із цього приводу. У свою чергу голова Українського Товариства у Швейцарії Андрей Лужницький назвав такі заяви цинічними і такими, що є "морально-політичною заявою про банкрутство".

"Це цинічна спроба вирішити українську проблему. І це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то сподіваюся, що їм дадуть зброю", – критикує Лужницький.

 

Швейцаріябіженцівійна в Україніросія окупанти

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