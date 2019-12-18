Україна отримує безвіз з країною на півдні Європи: стала відома дата
Угода між Україною та Північною Македонію про безвізовий режим набуде чинності 22 грудня, повідомляє "Українська правда".
Про це розповів державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, повідомляє "Європейська правда".
"22 грудня набирає чинності міжурядова угода про умови взаємних поїздок громадян", - йдеться у повідомленні чиновника.
Він заявив, що до Північної Македонії без віз тепер можна буде подорожувати на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи.
Угодою передбачені безвізові подорожі з біометричними закордонними паспортами для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180 днів), скасування довгострокових віз для перебування понад 90 днів з метою працевлаштування, навчання, возз'єднання сім'ї та/або імміграції, а також безкоштовне оформлення інших категорій довгостроокових віз.
До набуття чинності цієї угоди громадяни обох країн будуть продовжувати користуватися безвізом на підставі попередніх односторонніх рішень двох держав (раніше безвіз між Україною та Північною Македонією мав тимчасовий характер - відповідні угоди підписувалися на рік).
Цьогоріч Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів, зайнявши 43-е місце з показником у 126 країн, в які українці можуть потрапити без віз.
Раніше в уряді обіцяли, що у 2020 році буде збільшено строки безвізового перебування в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами.
Читайте також: Україна підписала безвіз із Монголією
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків