Україна підписала безвіз із Монголією
У посольстві України у Варшаві у п’ятницю урочисто підписано угоду між урядами України та Монголії про взаємне скасування віз, повідомляє "Українська Правда".
Угоду від уряду України підписав посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Монголії - посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.
"Угода передбачає, що громадяни України можуть в’їжджати до Монголії без віз на 90 днів упродовж 180 днів", - повідомив агентству Дещиця.
За його словами, Монголія є черговою країною, яка відкрита для українських громадян для безвізових поїздок.
"Ми вже маємо 88 таких країн, а зі спрощеним в’їздом в інші країни - це вже понад 140 країн", - уточнив дипломат.
Дещиця підкреслив, що підписана угода важлива ще й тому, що до сьогоднішнього дня між Україною і Монголією діяла угода 1979 року, яка була підписана свого часу між СРСР і Монгольською Народною Республікою, а потім була підтверджена українським урядом.
"Але з того часу ситуація абсолютно змінилася, змінилися також документи, тобто вона фактично застаріла. Тому ми привели у відповідність до цієї угоди перелік документів, які потрібні для подорожей громадян України і Монголії",- констатував Дещиця.
Нагадаємо, що Зеленський сподівається, що Японія пускатиме українців без віз
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